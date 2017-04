Diretor do Deracre lamenta corte do governo federal na infraestrutura de ramais

O diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre), Cristovam Moura, está em Brasília (DF), onde apresentou na quarta-feira, 5, à bancada federal do Acre, os projetos que serão priorizados na infraestrutura de ramais, dado o corte de mais de R$ 70 milhões que o governo federal efetuou nos repasses destinados ao setor.

Moura lamentou o contingenciamento da emenda impositiva de bancada de R$ 154 milhões para R$ 81 milhões, que serão liberados em 2018, e disse que o governo do Estado está fazendo a redistribuição da verba de acordo com a malha de ramais prioritários, que garante a produção rural, acesso escolar e maior fluxo de pessoas.

“Esse contingenciamento vai prejudicar muito a distribuição desse recurso, pois vamos ter que redimensionar muitos serviços, já que é praticamente metade do que estava na previsão. Infelizmente esta é uma dura realidade que teremos que enfrentar”.

Durante a apresentação, que teve a presença dos deputados federais da base do governo, César Messias, Moisés Diniz e Raimundo Angelim, o diretor detalhou os projetos que serão priorizados e a distribuição de recursos por município.

“Dentro desse recurso conseguimos fazer uma divisão razoável e agora vamos dialogar com os movimentos sociais e prefeituras para definir a forma de investimento em cada município. Esse corte só demonstra que não é prioridade do governo federal, investir na produção agrícola do Acre, e nem do Brasil”, disse.

Parlamentares unidos pelos ramais do AC

Os deputados César Messias, Moisés Diniz e Raimundo Angelim disseram que está marcada uma audiência para a próxima semana, com o ministro chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, para tratar sobre a celeridade na liberação do recurso. Posteriormente, a base parlamentar, juntamente com o governador Tião Viana se reunirão com os representantes municipais, para discutir a proposta de aplicação desses recursos.

“Vamos levar todas estas demandas para a reunião com a Casa Civil da presidência e defender nossa preocupação, até porque nós vamos insistir na defesa dos projetos que são prioritários para o estado, como a infraestrutura de ramais”, disse Messias.

O deputado Angelim também ressaltou que manterá esforços junto à bancada, e a reunião com as prefeituras é de grande importância. “A reunião com os prefeitos será de extrema importância. Nós vamos pedir celeridade na liberação, tanto nos ramais, quanto na verba da segurança que também foi contingenciada”, afirmou.

Diniz destacou a importância da união bancada neste momento, que possui o objetivo unânime de garantir as melhorias que a população acreana necessita neste setor.

“Aqui a gente vê a importância da unidade da bancada do Acre, que está unida nessa luta. Houve uma opinião unanime de todos, oposição e situação, solidários ao governo, reconhecendo a boa distribuição dos recursos por parte do Deracre, considerando os aspectos prioritários destacados e garantindo total apoio nesta luta”, disse.