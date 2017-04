Do Acre ao palco Sunset: João Donato será homenageado pelo Rock in Rio

O músico acreano João Donato será homenageado pelo festival Rock in Rio no dia 16 de setembro, no Palco Sunset. O artista contará, ainda, com a participação especial de quatro cantoras da nova geração da música brasileira: Lucy Alves, Emanuelle Araújo, Tiê e Mariana Aydar. No piano e teclado, Donato levará algumas de suas famosas canções, como Sambou, Sambou, Bananeira, Emoriô e A Paz.

Esta não é a primeira vez que o acreano estará no festival – ele levou seu show para o Rock Street na edição de 2015. Porém, desta vez, ganhará um local de maior destaque e que, em outros anos, já foi dedicado a renomados nomes da música, tais como Raul Seixas e Cássia Eller.

“Para mim, é uma grande satisfação ser homenageado por esse festival de grande porte, dividindo o palco com essas quatro artistas. Ainda não fechamos o repertório, mas minhas canções que falam muito sobre o Acre certamente serão apresentadas”, afirma.

Os ingressos para o festival começarão a ser vendidos online no dia 6 de abril, a partir das 17h, horário do Acre.

Sobre João Donato

Nascido em 1934, em Rio Branco, no Acre, João Donato sempre teve referências musicais em sua família. Seu pai era da Aeronáutica e tocava bandolim nas horas vagas. Já a mãe cantava e a irmã mais velha pretendia ser concertista de piano. A caçula tornou-se sua parceira nas composições.

O artista aprendeu a tocar acordeão ainda criança, e aos oito anos compôs sua primeira canção, a valsa Nisi. Em 1945, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde tocou em festas de colégio e, depois, em bares cariocas.

Donato era grande amigo de expoentes do movimento bossanovista, como João Gilberto, Tom Jobim e Vinícius de Moraes, entre outros. Mesmo com essas influências, nunca foi caracterizado como tal, e sim como músico que mistura jazz e músicas latinas.

Entre suas canções mais conhecidas, estão Amazonas, Lugar Comum, Simples Carinho, Até Quem Sabe e Nasci pra Bailar.