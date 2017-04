Dom Bosco oferece curso de práticas colaborativas no contexto inclusivo

O Centro de Atendimento Educacional Especializado (AEE) Dom Bosco, de Rio Branco, abre na próxima segunda-feira, 10, as inscrições para o curso Práticas Colaborativas do AEE no Contexto Inclusivo. A formação é voltada para profissionais que possuem nível superior.

Para efetuar a inscrição, é necessário se dirigir ao Dom Bosco e apresentar a carteira de identidade, o CPF e o diploma de graduação. O órgão está situado na Rua Alberto Torres, no Conjunto Mariana. O atendimento será feito até o dia 20 de abril, em horários comerciais. Pela manhã das 7 às 11 horas e à tarde das 13 às 17 horas.

Ao todo, 40 vagas serão ofertadas. Dessas, 20 serão direcionadas exclusivamente para os professores da rede estadual, as outras estarão disponibilizadas para a comunidade em geral.

Curso

O curso será dividido em três módulos, na modalidade presencial. O primeiro será ofertado ainda este mês, o segundo em maio e o terceiro em junho. A capacitação é uma iniciativa da Coordenação de Ensino Especial da Secretaria de Estado de Educação e Esporte (SEE).