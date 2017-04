Educação entrega equipamentos em escolas rurais

Levar o ensino de qualidade para as escolas no interior do Acre não é tarefa fácil. Mas essa tem sido uma das prioridades da Secretaria de Estado de Educação e Esporte (SEE). Durante todo o ano, as equipes da coordenação de ensino rural trabalham para acompanhar as instituições mais afastadas da região.

Na semana passada, um grupo se deslocou até as escolas ribeirinhas Floresta e Ena de Oliveira, para entregar kits pedagógicos aos professores do projeto Asas da Florestania e coletes salva-vidas aos alunos que utilizam transporte fluvial.

“Nossa equipe se desdobra para atender todas as comunidades, por mais isoladas que sejam, porque nossa missão é garantir aos alunos acesso e permanência a um ensino que possibilite crescimento social, econômico e cultural, mesmo diante dos limites impostos pelo denso território amazônico”, explica Ricardo Gelete, coordenador do Ensino Rural.

As duas instituições ficam às margens do Rio Acre, no Projeto de Assentamento Moreno Maia, distante cerca de 60 quilômetros de Rio Branco. No trajeto, a primeira escola é a Ena de Oliveira, onde foram entregues os coletes.

Welligntom Nascimento, aluno da localidade, usa o barco como principal meio de transporte. De casa até a escola, gasta cerca de 1h20. “Sou acostumado com o rio, porque nasci e cresci nas suas margens, e andar de canoa para mim é algo normal. Não tenho medo, mas o colete é útil. Caso aconteça algum acidente, como alagação, por exemplo, vou ter uma proteção”, conta.

A diretora da escola, Rosa Cruz, explica a importância dos equipamentos: “Temos 175 alunos, e 30 deles vêm para aula de barco. Os coletes são fundamentais, porque o transporte e a segurança são nossas maiores preocupações. Na zona rural, o cuidado começa muito antes de os estudantes entrarem nos portões da escola, quando eles ainda estão em casa”, conta.

Rural Floresta

Já na Escola Floresta, os profissionais fizeram o acompanhamento pedagógico e a entrega de kits didáticos. O diretor do estabelecimento, José Rufino, explica que a visita dos representantes da SEE à comunidade ajuda a gestão no processo escolar e mostra o compromisso do Estado com a educação dos ribeirinhos.

“Aqui as equipes têm a oportunidade de conhecer de perto a realidade da escola e fazer as interferências necessárias, no âmbito administrativo e educacional”, diz.