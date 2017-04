Educação prepara mais uma etapa do Programa Quero Ler

O auditório do Hotel Loureiro, em Rio Branco, foi o local escolhido por coordenadores de núcleo, gestores de escolas e demais profissionais do Baixo Acre para iniciar a programação de mais uma fase do Programa Quero Ler, em junho.

Representantes de Capixaba, Acrelândia, Plácido de Castro, Senador Guiomard, Rio Branco, Porto Acre, Bujari, Manoel Urbano, Santa Rosa do Purus, Jordão, Marechal Thaumaturgo e Porto Valter estão definindo a etapa do Programa que irá se iniciar no mês de junho.

De acordo com o subsecretário de Alfabetização e diretor de Gestão da Secretaria de Estado de Educação e Esporte (SEE), professor Evaldo Viana, serão abertas outras 1.042 turmas, contemplando mais 12,7 mil jovens e adultos que terão a oportunidade de conhecer o mundo das letras.

No ano passado, foram alfabetizados 6,8 mil pessoas em municípios do Juruá e também na capital, Rio Branco. “Com essa nova etapa do Programa que irá se iniciar, vamos chegar a 28 mil jovens e adultos sendo alfabetizados”, afirmou.

Além da etapa de abril iniciada, e com a etapa de junho em planejamento e mobilização, o governo do Acre, por meio da SEE, irá abrir novas turmas do Programa Quero Ler também nos meses de setembro e dezembro. “Com isso, vamos chegar até o fim de 2018 com 60 mil pessoas alfabetizadas”, explicou o subsecretário.

Para viabilizar a abertura dessas novas turmas, o governador Tião Viana deverá anunciar edital para a concessão de 1.042 bolsas para alfabetizadores, além de 52 bolsas para coordenadores de turmas.

O coordenador do núcleo de Capixaba, professor Ocimar Pereira, faz questão de dizer que o Programa Quero Ler em Capixaba está chegando na hora certa. “Nossa meta é alfabetizar, somente neste momento, 860 pessoas”, disse.