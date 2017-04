Em Mâncio Lima, Educação chama comunidade para as aulas do Quero Ler

Uma cruzada pela erradicação do analfabetismo no Vale do Juruá foi conclamada nesta quinta-feira, 6, pelo secretário-adjunto de Educação, Evaldo Viana, em Mâncio Lima, município mais ocidental do Acre, a 20 quilômetros da segunda maior cidade do estado, Cruzeiro do Sul.

A ideia é a de que todos os educadores sejam irmanados na construção de uma agenda para a região que permita a inserção de praticamente todos os jovens e adultos, que ainda não leem, nem escrevem, no maior programa da alfabetização da região Norte, o Quero Ler, criado na administração do governador Tião Viana.

A reunião de Mâncio Lima é uma das muitas que vêm sendo realizadas, nesta semana na região, com gestores, professores, coordenadores de ensino e os próprios alunos do programa.

Em todo o estado, a segunda etapa do Quero Ler começou no último dia 27 de março com pelo menos 8.008 estudantes já participando. Nesta nova fase, são 594 professores e 30 coordenadores. A maioria dos alunos é composta de donas de casa, pais de família, pedreiros, marceneiros e estivadores que não tiveram a oportunidade dos estudos das séries iniciais.

Segundo Evaldo Viana, a visita da SEE aos locais mais distantes do estado “faz parte da construção de uma política pública de melhorias nos municípios empreendida pela administração do governador Tião Viana”.

“Já avançamos muito ao chegarmos aos diretores de escolas das localidades mais longínquas, aquelas de difícil acesso, por entendermos que todos, indistintamente, merecem ter a dignidade por meio da leitura e da escrita”, completa Viana.

No ano passado, em Cruzeiro do Sul, por exemplo, mais de mil alunos do Quero Ler concluíram as etapas iniciais pelo programa Quero Ler e hoje continuam seus estudos na Educação de Jovens e Adultos, a EJA. Na segunda etapa, concluída em março deste ano, eles foram 1,2 mil. Nesta terceira etapa, que começou em março, outros 1,2 mil alunos terão concluído o curso, perfazendo 3,4 mil pessoas alfabetizadas no município.

Em Rodrigues Alves, 90 estão prestes a ser matriculados enquanto que outros 170 estão como certos para estudar em Mâncio Lima. O Quero Ler tem como objetivo erradicar o analfabetismo no Acre até 2018, ensinando a ler e a escrever pelo menos 50 mil pessoas em todo o estado.