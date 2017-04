Emater do Acre participa de assembleia geral da categoria

Na última semana, em Brasília, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Acre (Emater), representada por sua presidente Maria do Socorro Ribeiro, participou da 52ª Assembleia Geral Ordinária da Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Assistência Técnica e Extensão Rural (Asbraer).

O evento contou com a participação de representantes de todos os estados e tratou sobre o Plano Safra, a proposta de assistência técnica a pequenos e médios produtores, além da parceria entre o Banco do Brasil e as empresas de assistência técnica para ampliação da rede de correspondentes bancários.

“A expectativa é de nos tornarmos protagonistas na elaboração das principais políticas públicas voltadas aos produtores familiares e trazer para a Emater mais um serviço a ser oferecido aos produtores, que é o de se tornar correspondente bancário”, explica Socorro. A proposta irá garantir aos produtores que os trâmites legais para a obtenção de crédito sejam mais rápidos.

A Emater-Acre tem apresentando resultados significativos tanto na articulação entre produtores e instituições bancárias, para obtenção de crédito rural, por meio do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), quanto por meio da assistência técnica oferecida aos produtores familiares do estado.

Socorro Ribeiro, primeira mulher a presidir a empresa, apresentou alguns dos bons exemplos no estado, como o dado de que em 2016 foram investidos R$ 62,8 milhões em crédito rural, em mais de 1.300 projetos aprovados em 17 municípios.