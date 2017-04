Emylson Farias critica corte de verba do governo federal para a Segurança

Em Brasília, o secretário de Segurança Pública do Acre, Emylson Farias, e a bancada federal do Estado se reuniram com o ministro da Justiça, Osmar Serraglio, nesta quarta-feira, 5, para tratar do repasse de R$ 70 milhões, para a Segurança Pública. Na ocasião, foi informado do corte de orçamento que reduz a verba para R$ 37 milhões.

Emylson Farias criticou o contingenciamento dos recursos para a Segurança Pública em um momento preocupante para o setor em todo o Brasil.

Durante a reunião, ele apresentou um plano de trabalho com investimentos em vários setores da área e lamentou a redução do repasse que, na visão do governo acreano, compromete o fortalecimento das ações policiais e de fiscalização, principalmente na região da tríplice fronteira entre o Brasil, a Bolívia e o Peru.

“Reivindicamos junto ao governo federal essa verba, estamos numa luta incansável contra o crime. O Acre está numa região de fronteira, lamentavelmente, o governo federal parece desconsiderar essa realidade. Crime de tráfico internacional de drogas é de competência da União, mas nós atuamos diuturnamente nesse enfrentamento”, disse o secretário de Segurança Emylson Farias.

De acordo com o deputado federal, Leo de Brito, essa redução dos repasses é considerada uma grande perda para a sociedade acreana, em um momento onde a Bancada do Acre se une ao governador Tião Viana na preocupação com a segurança do cidadão acreano. “Externamos esse cuidado através de uma emenda parlamentar para a liberação de R$ 70 milhões, em 2016”, enfatizou o parlamentar.

O deputado federal Alan Rick Miranda, também disse que esse dinheiro viabilizaria a criação do Centro Integrado de Comando e Controle, além de outras ações como a aquisição de equipamentos, treinamento e capacitações dos operadores de segurança.