Encontro de costureiras reuniu 300 profissionais em Rio Branco

A costureira Maria da Glória Guimarães, 80 anos, 63 dedicados à profissão, era uma das mais entusiasmadas no Encontro das Costureiras do Acre, realizado no domingo, 2, no Horto Florestal, em Rio Branco: “Com a costura criei meus filhos e dei faculdade para eles. Luto até hoje e acho que não devemos jamais desistir dos nossos projetos, por pior que sejam os problemas. A costura requer muito carinho. Temos que ter a costura como algo que vem da alma”, ensinou.

A ação, que visa fortalecer o setor, é parte do programa de apoio ao empreendedorismo, implantado pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Pequenos Negócios (SEPN). Com atividades culturais, desfiles, palestras e entrega de certificados, o evento reuniu mais de 300 profissionais do estado.

A primeira-dama Marlúcia Cândida, incentivadora do projeto, falou sobre economia criativa: “Este evento é parte do projeto Costurando Sonhos, que possui todo arrojo de investimentos, com capacitação e entrega de maquinário às costureiras. Tudo isso deve estar aliado à inovação, identidade, motivação, empreendedorismo e gestão de negócios. Tenho certeza de que teremos um trabalho de excelência no setor de corte e costura”, desafiou.

Instalação do polo de confecção

O governo beneficiou cerca de 23 mil famílias com pequenos negócios, com investimentos na ordem de R$ 33 milhões. O programa inclui três mil costureiras atendidas com maquinário e capacitações na área. Com o investimento de mais R$ 3 milhões anunciado pela SEPN, novas famílias serão beneficiadas na área de corte e costura.

Em 2016, o governo do Estado, por meio da SEPN, e instituições públicas e privadas assinaram um termo de cooperação técnica para a execução do projeto de desenvolvimento do setor.

A gestora adjunta da SEPN, Silvia Monteiro, falou da próxima etapa prevista. “Este encontro é um marco e vem para impulsionar a criação de nosso maior sonho, que é a criação do polo de confecções. É gratificante ver a felicidade no olhar de cada uma dessas mulheres”, avaliou.

Já o deputado federal Léo de Brito, presente ao encontro, reconheceu que o setor aponta um caminho promissor para a economia no Acre: “As mulheres são organizadas e têm uma capacidade grande de empreendimento. O cooperativismo é o caminho. Sonho é poder construir o seu projeto de vida caminhando com as próprias pernas”.

“Combinado com o governador Tião, coloquei R$ 1,5 milhão de emenda para compra de maquinário. Dou todo meu apoio, inclusive em homenagem à minha mãe, que costurava a roupa da família toda. Para mim é uma honra e acredito que teremos uma cadeia produtiva com muito arrojo e inovação”, pontuou o senador Jorge Viana.

Várias atividades que visam a formação estão previstas para serem realizadas ao longo deste ano, dentro do projeto Costurando Sonhos. Dona Maria da Glória que o diga: “Esse encontro nos motivou mais ainda. Vamos em frente e chegaremos lá”, convidou.