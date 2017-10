Ensino rural encanta professora em seu primeiro ano de trabalho

Ao aceitar o desafio, a docente integrou o grupo de 700 professores que por meio do Programa Asas da Florestania, leva o ensino às pessoas que vivem nos lugares mais longínquos da floresta amazônica. A modalidade de ensino foi criada em 2005 com a missão de atender comunidades ribeirinhas, indígenas e extrativistas, localizadas em zonas de difícil acesso do Acre.

“O bom desse programa é que propicia uma aproximação maior com o estudante, porque a turma é menor e por isso, dá pra acompanhar cada um na sua dificuldade. Acredito que isso ajuda muito no processo de ensino aprendizagem, porque antes de ensinar os conteúdos é necessário se aproximar dos estudantes”, ressalta a professora.