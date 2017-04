A epopeia do desenvolvimento: governo envia insumos para Marechal Thaumaturgo

É desafiador vencer as barreiras de isolamento na Amazônia, mas um governo precisa estar presente independentemente de onde está seu povo. Essa é uma das premissas da gestão de Tião Viana. Seja nas cidades, comunidades ribeirinhas ou aldeias mais longínquas, o Estado é presente e parceiro, levando desenvolvimento, respeitando as tradições e elevando a qualidade de vida de quem faz do Acre um estado em plena ascensão.

Elissandro Gomes, comandante da balsa que transportava os insumos, conta que aprendeu a pilotar ainda jovem, com os familiares, e revela que, mesmo com o rio cheio, há dificuldades. “O rio para cá é muito difícil de navegar. A distância que a gente sempre faz é de quatro a cinco dias [de Cruzeiro do Sul a Marechal Thaumaturgo], dependendo das condições do rio.”

Ele destaca ainda que é preciso manter a atenção redobrada durante todo o trajeto. Gomes explica que a balsa não pode seguir muito para as margens porque pode bater nos barrancos e as árvores atingirem a embarcação. Seguir viagem à noite também não é seguro, especificamente no trajeto de Marechal Thaumaturgo, onde pedras submersas no rio são um risco iminente. “Tem muito toco e pedras e a gente tem uma responsabilidade muito grande quando transporta uma carga dessas”, relata Gomes.

Erisberto Freitas, gerente da unidade do Depasa em Marechal Thaumaturgo, lembra que em 2015 um navio-hospital da Marinha do Brasil ficou por quase um ano preso nas pedras que formam uma cachoeira no Rio Juruá. “O rio foi secando, as pedras aparecendo e o barco não teve mais como sair de lá. Tiveram que esperar o rio encher de novo e só no outro ano conseguiram tirar”, relatou o gerente.