Equipes de governo participam de palestra sobre mídia contemporânea

A consultora em Análise de Discurso Crítica e em Multimodalidade Simone Abrahão Scafuto proferiu palestra para as equipes de governo na tarde desta quarta-feira, 12, no auditório da Secretaria da Fazenda (Sefaz).

Abordando as temáticas presentes em seu livro Narrativas da Mídia Contemporânea e seus Efeitos Sociais, a autora relatou o estudo semiótico crítico dos modos de construção de textos e imagens pela mídia contemporânea. Apontou, ainda, análises semióticas de capas de revistas nacionais e internacionais de alto consumo, revelando significados e sentidos promovidos pelos produtos e os efeitos que eles provocam na sociedade.

“Para o debate, utilizamos categorias de cinco perspectivas teóricas que dialogam entre si, e isso é preciso porque a análise de discurso crítica é um método transdisciplinar que permite a construção dialógica entre essas abordagens”, relata.

A vice-governadora Nazareth Araújo destacou a importância do processo midiático no atual contexto político e econômico pelo qual o país passa. “No Acre, a equipe de governo tem se desdobrado para repor com a verdade dos fatos divulgados pela grande mídia, sem que antes seja feita a devida apuração. Hoje, temos aqui a oportunidade de ouvir uma pesquisadora acreana falar sobre o que deve ser melhorado neste processo”, diz.

A palestra foi uma iniciativa da Secretaria de Estado de Comunicação, que viu a oportunidade de unir as equipes estadual de gestão e comunicação para debater e refletir sobre o assunto. “Foi muito gratificante termos essa troca de informações. O governador Tião Viana sabe da importância da comunicação e acredita que esses momentos enriquecem o nosso fazer diário”, ressalta a titular da pasta, Andréa Zílio.





(Foto: Val Fernandes/Secom)