“Essa é uma das agendas mais importantes que o Brasil realizou nos últimos 20 anos”, disse Tião Viana

“Essa é uma das agendas mais importantes que o Brasil realizou nos últimos 20 anos”. A fala é do governador Tião Viana (PT) ao destacar a importância do Encontro de Governadores do Brasil pela Segurança e Controle das Fronteiras – Narcotráfico, que acontece no próximo dia 27. A afirmação foi feita durante uma conversa com a imprensa na manhã desta quarta-feira, 18, na Casa Civil.

O governador defende a junção de forças entre os Estados e a União para se debater medidas de combate ao narcotráfico nas fronteiras. “Estamos falando do assunto que é mais ameaçador para as gerações presentes e futuras, que é exatamente o narcotráfico. Hoje, a escala de atenção no Brasil é da seguinte forma: primeiro a corrupção, depois os crimes ambientais e na sequência o tráfico de drogas, que é o tema mais grave em todos os países. Não podemos mais evitar esse debate, ao contrário, deve ser tratado com prioridade”, disse.

Na oportunidade, Tião falou acerca da movimentação financeira sem tributação que ocorre no país devido à comercialização de entorpecentes. “Cerca de 93% da cocaína produzida no mundo vem do Peru e da Bolívia, que fica aqui ao lado, passando pelo Acre, Rondônia, Amazonas e Mato Grosso para ser distribuído nas outras cidades brasileiras, Europa e Ásia, que é, sobretudo, a grande rota da droga”.

Disse mais: “Esse movimento já envolve 50% das mortes de jovens com 15 a 29 anos. Homicídios de pessoas envolvidas e reféns das drogas. Temos que ter uma força-tarefa, um plano emergencial e um sistema de segurança pública eficiente para diminuir as ações dos traficantes”, pontuou.

A chefe da Casa Civil, Márcia Regina, também presente no bate papo com a imprensa, lembrou que os nove estados que compõem a Amazônia Legal gastaram cerca de R$ 10,9 milhões com a Segurança Pública, mais do que a União.

“União gastou R$ 8 bilhões na Segurança Pública (Policiamento; Defesa Civil; Informação e Inteligência; e demais subfunções) em 2017 para o Brasil todo. Enquanto, os nove estados da Amazônia Legal (Acre, Amazonas, Amapá, Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso, Maranhão e Pará) gastaram R$ 10,9 bilhões. É um debate que deve ser realizado com urgência.”

Segundo ela, o foco da agenda é a criação do Sistema Nacional de Segurança Pública, com um fundo nacional de financiamento, nos moldes do Sistema Único de Saúde (SUS). “A expectativa é que também ocorra um pacto com os países vizinhos para combater o avanço do narcotráfico. Desde o primeiro Fórum de Governadores, Tião Viana levanta a urgência de haver uma união nacional e efetiva contra essa prática criminosa”, finalizou.

Participam do evento o presidente Michel Temer, representantes dos ministérios da Integração, Defesa, Meio Ambiente e Justiça, Procuradoria-Geral da República, Supremo Tribunal Federal (STF), Senado e Câmara Federal, Colegiado de Procuradores do Brasil, conselho dos Tribunais de Justiça do Brasil, Comando Militar da Amazônia, Comando do Exército Brasileiro, embaixadores e governadores da Bolívia, Peru e Colômbia, além de governadores do Brasil..

A secretária de Comunicação, Andréa Zílio, por sua vez, ressaltou a necessidade de deixar a imprensa acreana ciente das duas programações. “Fizemos questão de realizar essa reunião para mostrar o que propõem os dois eventos, sobretudo o encontro nacional, que vai reunir os três Poderes e tentar apontar para algo concreto. A população toda do país espera por isso. O Acre ser sede é muito importante e motivo de orgulho”.