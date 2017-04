Experiências da Secretaria de Saúde serão apresentadas em congresso

Duas experiências de sucesso desenvolvidas pela Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) serão apresentadas durante o III Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão em Saúde, em Natal, capital do Rio Grande do Norte, de 1 a 4 de maio, com a participação de representantes de todos os estados do país.

No congresso, realizado pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), a Sesacre vai apresentar dois trabalhos. A primeira apresentação será do tema “A construção de um sistema informatizado dos instrumentos de planejamento e gestão do Sistema Único de Saúde”.

De acordo com Ana Lídia Marinho, coordenadora de instrumentos da Sesacre, essa experiência aplicada no Acre tem garantido mais qualidade ao atendimento prestado à população.

“Quando a gente se planeja adequadamente, consegue fazer com que tenha os insumos para atender os usuários do SUS e garantir aos profissionais em saúde as melhores condições possíveis para prestar esse atendimento.”

Outra ferramenta destinada às unidades de saúde será apresentada durante o congresso. Trata-se do “Plano de Desenvolvimento das Unidades de Saúde”, conhecido como PDU.

O objetivo é proporcionar a cada gestor condições de fazer um diagnóstico da unidade de saúde que administra, e com isso elencar os gargalos e propor as soluções necessárias.

“Cada unidade de saúde tem sua especificidade diferente da outra. Esse instrumento é, na verdade, um manual que permite que o gestor visualize a situação atual e proponha as intervenções para o funcionamento ideal da unidade”, destaca Ana Lídia.