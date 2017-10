FEM prorroga Edital de Produção Cultural, Pequenos Apoios e Intercâmbio

O governo do Estado, por meio da Fundação Elias Mansour (FEM) e o Fundo Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (FunCultura), prorroga a divulgação da classificação do edital de produção cultural, pequenos apoios e intercâmbio, previsto pelo Fundo Estadual de Cultura 2017.

De acordo com o cronograma, o resultado sairá no dia 30 próximo, por meio do Diário Oficial do Estado. Já os pedidos de interposição de recursos será nos dias 31 de outubro e 1o de novembro. A lista final será divulgada no dia 13 do mesmo mês.

O edital contemplará propostas de pessoas físicas, jurídicas e de entidades associativas em duas modalidades: de produção cultural e de pequenos apoios e intercâmbio. Os projetos serão contemplados pelo Programa Estadual de Incentivo à Cultura, no valor total de R$ 320 mil.

Na modalidade de produção cultural, serão financiados até R$ 15 mil por projeto para pessoa física e até R$ 25 mil para jurídica. Já na modalidade pequenos apoios e intercâmbio, o valor máximo será de R$ 5 mil por projeto.

Confira o cronograma