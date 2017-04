Filme com ensinamentos bíblicos é exibido para 500 reeducandos

Na semana em que grande parte dos cristãos do mundo inteiro se voltam para a história e os ensinamentos de Jesus Cristo, a Unidade Prisional do Quinari (UPQ) exibiu para 500 reeducandos o filme Paixão de Cristo, que visa levar os ensinamentos bíblicos à população carcerária.

Para poder contemplar todos os que estão com a liberdade cerceada, a direção do presídio deu início à exibição do filme na segunda-feira, 10, e terminou na manhã da última quarta, 12.

De acordo com Madalena Ferreira, gerente de Reintegração Social e Saúde do Sistema Penitenciária do Acre, essa é uma ação que visa levar cada reeducando a uma reflexão sobre os valores da família e a conduta de vida.

“A Páscoa é um momento em que as pessoas tendem a ser mais amáveis umas com as outras. E o objetivo da exibição do filme é levar o reeducando a não cometer mais delitos, evitando a distância entre seus familiares”, explicou Madalena.