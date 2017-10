Final de Concurso Estudantil de Dança é realizado em Rio Branco

Pop, funk, hip hop e sertanejo foram alguns dos ritmos usados nas apresentações da final do Concurso Estudantil de Dança, realizada na tarde desta sexta-feira, 20, na Usina de Arte João Donato.

A iniciativa, promovida pelo governo do Estado, por meio da Assessoria Especial da Juventude (Assejuv), contou com a participação de 18 escolas da rede pública e privada de ensino de Rio Branco. A premiação ao primeiro lugar foi no valor de R$ 1 mil.

Entre os participantes, estava Andressa Luiza Duque, de 16 anos, estudante do 2o ano do Ensino Médio da Escola João Aguiar. Ela conta que é dançarina desde os 6 anos, e destaca a importância de um evento do tipo dentro do colégio.

“Eu acho que nosso estado precisa ter sempre esses movimentos de dança, pois é bom para a cultura do jovens. É muito legal ver como esses momentos empolgam todo mundo, tanto os que participam, quanto quem está na torcida”, diz.

Já Junior Ferreira, 17, da Escola Raimunda Amaral, decidiu inovar ao se vestir como a cantora drag queen Pabllo Vittar. “Estar aqui hoje representando uma artista que admiro muito por meio da dança é maravilhoso. Estou muito feliz”, ressalta.

O assessor da Juventude, Weverton Matias, diz que durante dois meses, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e Esporte (SEE), houve intensa mobilização nas escolas da capital para selecionar o representante de cada local: “Percebemos essa demanda durante o Festival Estudantil da Canção, quando os alunos nos solicitaram um evento voltado para a dança. Esse piloto serviu de experiência para replicarmos em outras cidades do Acre e fazermos um grande concurso estadual”.