Final do Festival de Coral Estudantil será hoje no Teatrão

Estudantes de nove escolas acreanas disputam nesta terça-feira, 17, a final do Festival de Coral Estudantil. A festa será realizada no Teatro Plácido de Castro (Teatrão), às 18 horas.

O concurso, promovido pela Secretaria de Estado de Educação e Esporte (SEE) e a Polícia Militar do Acre (PM-AC), busca possibilitar aos jovens um maior envolvimento cultural com as artes, para que fiquem cada vez mais distantes das ações e usos de ilícitos.

Esta é a quinta edição do festival e faz parte das ações do Programa de Mãos Dadas com a Escola, da SEE, que tem como meta promover ações que visem fomentar a cultura de paz no ambiente escolar.

As escolas participantes são de Rio Branco, Plácido de Castro e Capixaba. Os corais vencedores da competição serão premiados com troféus e medalhas.