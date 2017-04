Gestores e alunos recebem acolhimento no primeiro dia do ensino integral

Os investimentos do governo do Acre na implantação do ensino integral foram na ordem de R$ 28 milhões. Com esse montante, a Secretaria de Estado de Educação e Esporte (SEE), juntamente com os parceiros que tornam a iniciativa uma realidade no estado, realiza ao longo de toda a semana o acolhimento das equipes gestoras (funcionários, professores e coordenadores) e de mais de 3,5 mil alunos de sete escolas de Rio Branco.

Pela manhã, a recepção foi para as equipes e à tarde para os alunos dos primeiros anos. O secretário Marco Brandão (SEE) acompanhou a dinâmica na Escola Glória Perez, no bairro Chico Mendes, e também na José Ribamar Batista (Ejorb), no Aeroporto Velho.

Do Estado de Pernambuco, vieram 46 alunos que participam do acolhimento aos profissionais nas sete escolas. “São ex-alunos que têm experiência em escola de tempo integral”, afirmou Brandão.

No fim da tarde, será realizada também a recepção aos pais dos alunos. É uma etapa importante para que eles entendam qual é a lógica dessa escola e como funciona para valer. Acolher é fundamental nesse novo modelo”, destacou.

As outras escolas que recebem a ampliação de horário são a Armando Nogueira, Instituto de Educação Lourenço Filho (Ielf), Boa União, Humberto Soares e Sebastião Pedrosa.