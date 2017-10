Governo abre processo seletivo simplificado de estágio na área de Administração

O governo do Acre, por meio da Secretaria da Gestão Administrativa (SGA), abre processo seletivo simplificado para contratação de estagiários por meio do programa Bolsa Estágio. As vagas são para a área de Administração, e os selecionados atuarão nos órgãos públicos do Estado, em Rio Branco.

Entre os pré-requisitos, está a matricula efetivada para estudantes a partir do 2° ano do Ensino Médio, ter disponibilidade para estagiar em regime de 20 ou 30 horas semanais, não estar cursando o último ano da faculdade e ter idade acima de 16 anos.

As inscrições podem ser feitas até terça-feira, 24, no Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), localizada na Avenida Getúlio Vargas, 3.640. Os interessados deverão entregar o currículo com a cópia do RG e CPF anexados, declaração de matrícula na instituição de ensino, histórico acadêmico constatando o 1° semestre de 2017, e cópia do comprovante de endereço atualizado.

Sobre o Bolsa Estágio

O programa Bolsa Estágio foi instituído no âmbito da administração pública estadual em junho de 2015. A iniciativa, articulada pela Assessoria Especial da Juventude (Assejuv), tem como objetivo contribuir efetivamente para a inserção do jovem no mercado de trabalho, além de possibilitar o acesso ao estágio a um maior número de estudantes, despertando neles o interesse pelas carreiras públicas.