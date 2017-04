Governo antecipa campanha de vacinação contra influenza no estado

Visando reduzir a mortalidade, as complicações e as internações decorrentes das infecções pelo vírus da influenza, o governo do Acre antecipa o lançamento da campanha anual contra a doença para esta segunda-feira, 10.

Podem tomar a vacina idosos a partir de 60 anos, trabalhadores em saúde, povos indígenas, crianças na faixa etária de seis meses a menores de cinco anos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), portadores de doenças crônicas não transmissíveis, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e professores da rede pública, privada e de todos os níveis de ensino.

Pessoas com reação alérgica relacionada ao ovo de galinha e seus derivados e que apresentaram reações em doses anteriores não devem tomar a vacina. Caso apresente febre moderada ou grave, é recomendado não tomar.

“A meta da campanha deste ano é vacinar 225.135 pessoas e alcançar a cobertura de 90% de cada grupo elegível”, disse a gerente da Divisão de Imunização e Rede de Frio, Maria Auxiliadora de Holanda.

Para alcançar a meta, serão disponibilizados 117 postos fixos de vacinação, 51 postos móveis, 671 profissionais – entre enfermeiros, técnicos de enfermagem, administrativos e de apoio – e 92 meios de transportes (carros, barcos, motos e outros).

A influenza é uma doença respiratória infecciosa de origem viral, que pode levar a complicações graves e à morte, especialmente nos grupos de alto risco. A transmissão pode se dar pelo contato com a pessoa doente ou com objetos contaminados.

A campanha se estende até 26 de maio e a vacina está disponível nos postos de saúde.