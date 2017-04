Governo anuncia nova fase do Quero Ler no Vale do Juruá

Os principais ajustes, nos mais diversos setores da Secretaria de Estado de Educação e Esporte (SEE) no Vale do Juruá, foram tratados nesta quarta-feira, 5, pelos gestores das escolas públicas da região e pelo secretário-adjunto da SEE, Evaldo Viana, em Cruzeiro do Sul (distante 640 quilômetros de Rio Branco).

Assuntos como aumento salarial, repasses do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) e problemas e soluções, vividos no dia a dia pelos diretores de escolas, estiveram na pauta do encontro.

Ao lado da professora Rosária Solon da Paz, coordenadora de Apoio aos Núcleos de Educação nos Municípios da SEE, Evaldo Viana anunciou também a segunda etapa do programa Quero Ler, que pretende erradicar o analfabetismo no Acre até 2018, ensinando a ler e a escrever pelo menos 50 mil pessoas em todo o estado.

“Atualmente, vivemos um grande dilema, que é o crescimento dos recursos do Fundeb na razão inversa ao crescimento da folha. E mesmo assim, o governo do Estado não tem medido esforços no sentido de valorizar cada um de nossos educadores”, afirmou Evaldo Viana para uma plateia de educadores, tanto da zona urbana quanto da zona rural.

Ele refere-se ao recente reajuste salarial de 23.75% concedido neste mês aos professores pelo governo do Estado. Frisou que o Acre tem hoje a maior rede de ensino pública do país proporcionalmente à sua população, atendendo a pelo menos 160 mil alunos, com mais de 250 escolas, somente da educação básica e outros 960 espaços alternativos de estudos.

Para o ano letivo que se inicia, Viana leva ao Juruá as novas perspectivas com relação à gestão da Educação, e entre elas a mais ousada: a formação de novas salas do já mencionado programa Quero Ler.

Para o professor Charles André Cavalcante, coordenador-geral do Núcleo da Educação em Cruzeiro do Sul, a chegada da equipe da Educação ao Juruá sinaliza o compromisso dos gestores da pasta com o ensino público, sobretudo, por ouvirem os educadores locais e proporem ações que melhorem o aprendizado de jovens e adultos.

“Só agradecemos a sensibilidade de nos prestar o apoio devido e dizer que estamos de braços abertos para novas empreitadas como será mais essa etapa do Quero Ler”, disse o educador.

À tarde, a equipe da SEE se deslocou para Rodrigues Alves. Ali, o encontro foi com professores, gestores e a comunidade local.