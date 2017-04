Governo contrata 210 novos agentes socioeducativos

Como parte do conjunto de ações de combate à criminalidade, o governo do Acre, assinou, na manhã desta terça-feira, 4, em Rio Branco, contrato de prestação de serviços temporários de 210 agentes socioeducativos que atuarão nas sete unidades de internação existentes na capital e interior do estado, coordenadas pelo Instituto Socioeducativo do Acre (ISE).

O governador Tião Viana destacou que a ação permitirá também o deslocamento de 140 homens para o Instituto de Administração Penitenciário (Iapen). “É um reforço amplo tanto para o sistema adulto como para o juvenil. Isso nos traz uma enorme responsabilidade de conseguir levar mais conteúdo e mais medidas de ressocialização e recuperação de destinos que já estavam praticamente perdidos. Nós vamos vencer o desafio da segurança pública no Acre”, frisou.

Os novos socioeducadores tomam posse com a missão fundamental na ressocialização dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. Eles têm a função de desenvolver e acompanhar as atividades de caráter educativo e de segurança, permitindo que sejam executadas as garantias de direito.

A vice-governadora, Nazareth Araújo, disse aos novos agentes: “Salvem esses meninos das mãos do narcotráfico. Salvem esses meninos do desamor. Entendam que a vida e o trabalho de vocês vão fazer a diferença na vida de uma pessoa, que, muitas vezes, não teve a oportunidade de entender, sequer, quem ela é, para si mesma, para a família dela e para a sociedade. Entendam-se como agentes socioeducativos, mas se entendam, acima de tudo, como agentes transformadores de vidas, com muito amor em sua missão”, disse.

Fortalecimento das ações

Para o diretor-presidente do ISE, Rafael Almeida, esta é mais uma ação de fortalecimento da segurança pública e de demonstração de cuidado e atenção com essa área tão sensível. “Quando a gente fortalece a segurança nas unidades prisionais e nas socioeducativas, a gente melhora a segurança pública”, salientou.

Almeida destacou ainda que são esses profissionais que darão condições para que as ações aconteçam, para que o trabalho das equipes técnica e pedagógicas sejam realizadas. “Esse ato marca um momento muito simbólico da administração pública, contemplando as duas instituições, ISE e Iapen, numa só ação de combate à criminalidade do estado”.

Para a agente socioeducativa, Jéssica Almira “é uma honra fazer parte de um governo e de uma equipe que não está medindo esforços em oferecer segurança para a sociedade. Da minha parte, vou dar o meu melhor como forma de contribuir na mudança de vida dos jovens socioeducandos”, revelou.

O contrato vigorará pelo prazo de 12 meses. Os novos servidores farão parte das unidades de Rio Branco e Sena Madureira, os demais assinarão em seus respectivos município de lotação.