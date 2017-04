Governo convoca aprovados em concurso da Sesacre

O Diário Oficial do Estado desta terça-feira, 11, trouxe a convocação de mais de 100 profissionais aprovados em concursos públicos realizados pelo governo acreano para contratação de profissionais para a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) nos anos de 2013 e 2014.

Ao todo, 113 profissionais estão sendo convocados para inspeção médica, entrega de documentos e posse nos referidos cargos.

Os cinco editais trazem a convocação de médicos cirurgião vascular, nefrologista pediátrico, neonatologista, neuropediatra, obstetra ginecologista, agentes administrativos, técnicos em manutenção de computadores, auxiliares em saúde bucal, motoristas de ambulância, técnicos em imobilização ortopédica, biólogos, biomédicos, cirurgiões dentista ortodontista, técnicos em nutrição e dietética, técnicos em radiologia, farmacêuticos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, médicos anestesiologista, médicos endoscopia digestiva e médico nefrologista.

Os convocados têm até o dia 2 de maio, das 8 às 11 horas, para apresentar os exames médicos na Junta Médica Oficial do Estado, no Instituto de Previdência do Estado do Acre – Acreprevidência, Rua Benjamin Constant, 351, bairro Cerâmica – Rio Branco/AC.

Já os documentos dos convocados devem ser entregues até 3 de maio de 2017, das 8 às 12 e 14 às 17 horas, na Coordenação de Lotação da Secretaria de Estado de Saúde, Rua Benjamin Constant, 830 – Centro, Rio Branco/AC.

A posse está marcada para o dia 9 de maio. Em Rio Branco, no Teatro Plácido de Castro (Teatrão). Em Sena Madureira, na Rua Quintino Bocaiúva, s/n- Centro, Hospital João Câncio Fernandes. E em Cruzeiro do Sul, na Rua Leopoldo de Bulhões, na Coordenação Regional de Saúde do Vale do Juruá.

EDITAL Nº 083 – Convocação médicos

EDITAL Nº 084 – Convocação administrativo

EDITAL Nº 085 – Convocação assistência

EDITAL Nº 125 -Convocação administrativo

EDITAL Nº 126 – Convocação assistência

EDITAL Nº 127 – Convocação médicos