Governo convoca candidatos do processo seletivo do Iapen para investigação criminal e social

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Gestão Administrativa (SGA) e do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), torna pública a convocação para a investigação criminal e social do processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais de nível médio, que suprirão a necessidade do órgão de segurança. Divulga, ainda, as respostas aos recursos e o resultado final da análise curricular.

Os selecionados deverão preencher a Ficha de Investigação Criminal (FIC), que está disponível no site da SGA. Os candidatos ao cargo de agente penitenciário masculino e feminino convocados pelo edital deverão comparecer até o dia 26 próximo, das 8 às 17h, na sede do Iapen, localizada na Avenida Getúlio Varga, 1203, Bosque, portando a FIC preenchida.

O proponente também deverá apresentar, até dia 31 de outubro, as certidões de registro de distribuição de ações cíveis e criminais, de execuções fiscais, da Justiça Militar da União – Distribuição de Ações Criminais, de interdições e tutelas, do TRE do domicílio eleitoral – quitação e de crimes eleitorais, do Tribunal Regional do Trabalho – ações trabalhistas e de ações cíveis, e criminais da Justiça Federal.

Mais informações sobre o processo seletivo simplificado podem ser obtidas junto ao Iapen, por meio do telefone (68) 3223-2257, ou ainda junto a SGA, pelo telefone (68) 3215-4031 e endereço eletrônico concursos.sga@ac.gov.br.

Convocação para Investigação Criminal e Social

Respostas aos recursos e resultado final da análise curricular