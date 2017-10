Governo dá início à campanha “Vamos Plantar Árvores nas Cidades do Acre”

Com o propósito de tornar as cidades acreanas mais arborizavas e com ares mais saudáveis, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Sema), iniciou nesta sexta-feira, 20, a campanha “Vamos Plantas Árvores nas Cidades do Acre”. A iniciativa estimula o cultivo de frutíferas em áreas residenciais e repartições públicas.

Indispensáveis para o meio ambiente e bem-estar da população, as árvores auxiliam na purificação e umidade do ar, absorvendo CO2 e gases tóxicos, ao mesmo tempo em que liberam oxigênio para a atmosfera. Na área urbana, atenuam o calor, gerando sombra, filtram partículas sólidas da poluição e são essenciais para o equilíbrio climático.

No ato de lançamento, promovido no Centro de Rio Branco, 200 mudas das espécies de acerola, graviola, coco, ingá e cupuaçu foram distribuídas à população. O plantio nos bairros de Rio Branco já inicia na próxima semana e se estende até março. A expectativa é de que 10 mil frutíferas sejam cultivadas na capital.

A dona de casa Giselha Neto de Lima fez questão de pegar algumas mudas para germinar na chácara da família. “Peguei uma espécie de cada para plantar na chácara da minha irmã. Quando vi que estavam distribuindo, corri para garantir as minhas, pois um pé de coco é quase R$ 30 e nem sempre a gente tem dinheiro para comprar”, afirmou, destacando a ação do governo.

Já Ivete Oliveira Martins vai cultiva na própria propriedade, localizada no Barro Vermelho, e alerta para os cuidados com o meio ambiente e uso indevido do fogo. “Alguém ateou fogo por lá e ele invadiu a minha chácara, queimando toda a minha plantação. Vou reflorestar tudo novamente. As mudas vieram em momento oportuno”, destacou.

Programa de Arborização

A campanha faz parte do Programa de Arborização Urbana, executado pela Sema desde 2011. A ideia de cultivar espécies de frutíferas foi do próprio governador Tião Viana, é o que explica o secretário de Meio Ambiente, Edegard de Deus.

“Incentivados e motivados pelo governador, vamos plantar milhares de fruteiras nos quintais e espaços públicos, pois além delas fazerem a sombra, gerando conforto ambiental aos diferentes ambientes urbanos, também trazem em seus princípios ativos um alimento importante tanto para pessoas quanto para os animais”, frisou de Deus.

A Sema vai divulgar um cronograma de plantio, para que as comunidades possam se organizar. Os cidadãos interessados em cultivar as espécies em suas residências contaram com apoio e orientação da instituição.