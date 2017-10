Governo discute com instituições sobre o 1º Feirão de Automóveis do Acre

O governador Tião Viana se reuniu ontem, 17, com representantes da Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Agrícola do Acre (Acisa) e o gestor da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Florestal, da Indústria, do Comércio e dos Serviços Sustentáveis (Sedens), Sibá Machado, para discutir os planos relativos à realização do 1º Feirão de Automóveis do Acre.

O feirão vai ser realizado de 10 a 12 de novembro, em Rio Branco, na Arena da Floresta. Lá, serão expostos automóveis e motocicletas novos e usados, prontos para venda.

De acordo com Sibá Machado, o feirão busca fomentar a economia local. “ É uma oportunidade de o cidadão comprar seu veículo e ao mesmo tempo fazer a economia girar, movimentar a renda da nossa região”, explica.

O presidente da Acisa, Celestino Bento, explica que o governo vai ajudar a divulgar e mobilizar a sociedade para os três dias de exposição. “Viemos pedir apoio do governador e ele nos ajudará a realizar esse grande evento. O primeiro de muitos”, ressaltou.

Segundo o presidente, a ideia é apresentar facilidades para que o consumidor consiga sair da feira com o negócio fechado, pois, além das revendedoras de veículos, estarão presentes também os bancos e as financeiras, dando todo o suporte necessário para a compra.

Até o momento, cerca de 30 empresas de diferentes segmentos já estão confirmadas. “Além das empresas de veículos, teremos representantes das áreas culturais e gastronômicas”, salientou Celestino Bento.