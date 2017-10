Governo entrega duas toneladas de sementes de milho à agricultores de Porto Acre e Senador Guiomard

Produtores rurais de Porto Acre e do projeto de assentamento Pirã de Rã, em Senador Guiomard, foram beneficiados pelo governo do Estado, nesta semana, com a entrega de 2,3 toneladas de sementes de milho para serem utilizadas para plantio e, com isso, ampliar a produção do Estado.

João Taumaturgo Neto, secretário de Estado de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar (Seaprof), foi aos dois municípios para dialogar sobre a agroindústria de derivados de mandioca e fazer a entrega dos grãos, acompanhado pelo secretário adjunto de Agropecuária, Fernando Melo, pelo deputado Lourival Marques e pelo vereador de Rio Branco Mamed Dankar.

“Entregamos 40 toneladas de grãos aos produtores de diversas regiões do Estado. O governador Tião Viana tem apostado na diversificação da produção, na melhoria da qualidade vida de quem atua na produção rural no Acre e isso ainda fortalece a nossa economia”, disse o secretário de Produção.

Produtores de Tarauacá, Feijó, Manoel Urbano e Sena Madureira já foram beneficiados pela entrega de grãos.

Thaumaturgo Neto ressalta que o mercado para compra de milho tende a crescer ainda mais no Acre tendo em vista que, o grão tem entre outras utilidades o uso para produção de ração utilizada para alimentar peixes e suínos, por exemplo.

“A piscicultura e a suinocultura estão em plena ascensão no Acre. Nas últimas semanas tivemos a boa notícia de que o mercado peruano e o boliviano vão comprar carne suína do Acre. Uma cadeia vai fomentando e estimulando a outra, e a tendência é de que todos cresçam”, destacou Taumaturgo Neto.