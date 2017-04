Governo entrega panificadora para comunidade terapêutica

Por meio da Secretaria de Estado de Pequenos Negócios (SEPN), o governador Tião Viana entregou na manhã desta quarta-feira, 12, mais uma panificadora comunitária para a Associação Cristã Alfa – comunidade terapêutica Ebenézer, localizada no km 9 da Estrada de Porto Acre. A ação beneficia até 20 famílias atendidas pela comunidade, que integra a Central de Apoio às Entidades de Saúde (Cades).

Como meio de ressocialização, a entrega da panificadora beneficia ex-dependentes químicos e egressos do sistema prisional que já receberam cursos profissionalizantes e outros que ainda passarão por capacitação nos próximos meses. O investimento é de R$ 200 mil, utilizados na aquisição de equipamentos industriais e compra dos primeiros insumos para o início do trabalho.

“Com união e solidariedade a gente diminui a dor e conquista a esperança para as pessoas. Para nós, esse encontro representa a oportunidade para 14 vidas prosperarem. São R$ 200 mil investidos aqui, além do tratamento e da profissionalização. E, quando vocês saírem, já estarão com uma oportunidade de trabalho em curso”, disse Tião Viana.

Na ocasião, foi assinado o termo de permissão entre o governo e a comunidade Ebenézer, para uso dos equipamentos adquiridos. O secretário de Pequenos Negócios, Henry Nogueira, conta que neste projeto o governo investe até R$ 600 mil e inclui, ainda, a entrega de outras padarias.

“Mês que vem vamos entregar outra panificadora. É a oportunidade de recuperação para as pessoas que passaram pelo sistema prisional ou estão em processo de recuperação da dependência química. Nossa missão é mudar o nosso estado. E o governo dá todo o apoio para isso”, disse o gestor.

A presidente da comunidade Ebenézer, Cassilda Barbosa, agradeceu ao governo por acreditar e investir nos residentes da casa, garantindo-lhes uma nova oportunidade de vida. Durante o ato, os residentes cantaram uma canção em homenagem à Ebenézer, representando sonhos, talentos e ideais de quem passa pela comunidade.

Inclusão e oportunidade

Somente este ano, a Secretaria de Pequenos Negócios pretende beneficiar 700 famílias que se encaixam nesse perfil socioeconômico, com a entrega de pequenos negócios para 24 comunidades terapêuticas. Ao todo, o governo já entregou mais de R$ 33 milhões em pequenos negócios nos últimos seis anos, atingindo até 24 mil famílias.

A ação é parte da meta da instituição de assegurar oportunidade à população de baixa renda assistida por programas sociais, promovendo também inclusão para aqueles que em algum momento estiveram em conflito com a lei, bem como para os seus familiares.

A presidente da Cades, Verônica Loureiro, contou que a entidade congrega, além dessa, outras 39 instituições entre casas de passagem e comunidades terapêuticas. “Vocês estão aqui num ato de coragem, de recomeço”, assinalou.

O pastor David Santiago, vice-presidente da Assembleia de Deus no Acre, disse que o ato expressa gratidão. “Essa gestão está mudando a história do Acre. Vocês deram um brilho especial para esse estado, que o Brasil e o mundo olhem de maneira diferente pra cá”, afirmou.