Governo entrega reforma de centros cirúrgicos e UTI da maternidade na capital

O governador Tião Viana acompanhou na manhã desta sexta-feira, 7, os resultados da reforma na Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco. O espaço teve uma reformulação em seus três centros cirúrgicos, dez leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) e dez leitos de unidade de cuidado intermediário (UCI).

Esta última reforma, realizada pelo governo do Estado, soma-se à nova ala com salas de pré-parto, parto e pós-parto (PPP) entregue no ano passado, e foi construída dentro dos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde, atendendo de forma humanizada as gestantes e incluindo uma novidade: o parto normal na banheira.

“As salas do centro cirúrgico foram refeitas com alta qualidade, equipamentos em condição de atender todas as necessidades da maternidade, com uma nova UTI de cuidados neonatais e as unidades de nascimento arrumadas. Uma nova Maternidade Bárbara Heliodora está consolidada aqui e nós ainda vamos fazer o esforço de transferir todas as pacientes de baixo risco para outro local de atendimento e que aqui fiquem apenas os casos de média e alta complexidade”, anuncia o governador.

A médica neonatologista Socorro Avelino ressalta que, com a reforma e as novas instalações, a Maternidade Bárbara Heliodora não deixa nada a desejar em relação às principais maternidades de todo o país.

“Após a reforma, nossas instalações melhoraram muito mais. A UTI neonatal está equiparada às melhores do país, porque nós temos os equipamentos ideais, a comodidade física e profissionais preparados tecnicamente para atender os recém-nascidos”, explica.

O secretário de Saúde, Gemil de Abreu Júnior, fala sobre os esforços do governo do Estado para que a maternidade esteja cada dia mais equipada e com uma equipe preparada.

“Estamos prontos para atender as mães com todo o carinho, com um serviço de qualidade e profissionais motivados. Temos aqui uma das melhores referências no Brasil e isso é o resultado de avanços e esforços do governo. Cada dia vamos trabalhando e nos adaptando para atender mais as mães do nosso estado”.