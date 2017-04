Governo inicia os preparativos da Festa Literária do Acre

O governador Tião Viana se reuniu na tarde desta terça-feira, 11, com gestoras da Fundação Elias Mansour (FEM), da Secretaria de Turismo e Lazer (Setul) e da Secretaria de Comunicação (Secom) para tratar dos preparativos da Festa Literária do Acre, um grande evento internacional que será realizado em agosto deste ano.

A Festa Literária está programada para ter dez dias de duração e será localizada principalmente na Praça da Revolução, no Centro de Rio Branco.

Vários escritores brasileiros e de países vizinhos como Peru, Bolívia e Colômbia estarão reunidos no Acre participando de debates, palestras e mesas-redondas. Tudo isso junto a uma grande feira de livros e diversas atrações culturais.

A presidente da FEM, Karla Martins, conta que a Praça da Revolução receberá uma roupagem cenográfica totalmente especial para o evento, que pretende atrair milhares de pessoas e mergulhá-las no mundo da literatura.

“A festa vem para consagrar um trabalho que o governo do Estado já realiza no incentivo à leitura no Acre, por meio de tantos projetos que já desenvolvemos e das duas bibliotecas de referência que temos – uma em Rio Branco e a outra em Cruzeiro do Sul”, conta.

A secretária de Turismo, Rachel Moreira, reforça que o evento vem com um espírito de integração, principalmente devido a sua visibilidade internacional e ao potencial turístico. “É um evento que nos dá o potencial de trabalhar o turismo de forma integrada junto à cultura. Além de atrair pessoas, teremos uma leva de convidados de outros países no Acre que podem ajudar a refletir a imagem do estado.”

A comissão da Festa Literária ficará nas mãos da FEM, Secom, Setul e Secretaria de Educação. A diretora da Biblioteca Pública de Rio Branco, Helena Carloni, será a curadora.

A secretaria de Comunicação, Andréa Zilio, reforça: “A Festa irá além de ser mais um incentivo do governo do Estado ao hábito da literatura, mas uma troca de experiências muito grande entre todos os participantes. E a comunicação irá fazer todo o trabalho para atrair o máximo de pessoas possível”.