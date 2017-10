Governo investe em acompanhamento integral para grávidas e crianças

Enfermeiros que atuam na área da Criança e da Mulher de Rio Branco, equipes da saúde, educação e assistência social dos territórios Calafate e Cidade do Povo e profissionais de municípios contemplados pelo Programa Primeira Infância Acreana (PIA), participaram nesta quarta-feira, 18, do primeiro dia do curso para formação em trabalho com grupos: famílias grávidas e com crianças menores de três anos.

O encontro ocorreu no Palácio do Comércio, em Rio Branco e se encerra nesta quinta-feira, 19.

“Essa é uma das ações dentro do eixo Educação Permanente do PIA no Acre, que visa qualificar o atendimento das gestantes e crianças de zero a três anos nos serviços de saúde, educação infantil e desenvolvimento social”, explicou a apoiadora do programa no Acre e consultora para a primeira infância da United Way Brasil, Liése Serpa.

O curso é desenvolvido pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), por meio da coordenação do PIA, em conjunto com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal (FMCSV) e o Serviço Nacional do Comércio (SENAC).

“Esse módulo visa dar suporte a esses profissionais para que possam trabalhar com esse público alvo, enfatizando e priorizando a questão do vínculo entre mãe e filho, para que as crianças tenham base forte e sustentável e possam atingir seu pleno potencial de desenvolvimento”, explicou a coordenadora do PIA, Priscylla Aguiar.

De acordo com o último censo demográfico do IBGE, existem 19,6 milhões de crianças de zero a seis anos no Brasil, das quais 10,9 milhões estão na primeiríssima infância (zero a três anos).

Para fortalecer a rede de serviços destinada a essa significativa parcela da população no Acre e garantir a implementação de políticas públicas que garantam o seu desenvolvimento integral é que o PIA foi criado.

O PIA é coordenado pela Sesacre, Gabinete da Vice-Governadora, Gabinete da primeira-dama Marlúcia Cândida, e conta com o apoio da Universidade Federal do Acre (Ufac), Ministério da Saúde, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Fundação Bernard van Leer e da United Way Brasil.

Essas instituições apoiam diversas iniciativas de cunho social em todo o país e reconhecem iniciativas pioneiras.