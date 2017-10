Governo oferece curso de Orientação e Mobilidade a professores e comunidade

Professores do Atendimento Educacional Especializado (AEE), de sala comum e comunidade poderão participar do curso de Orientação e Mobilidade oferecido pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação e Esporte do Acre (SEE).

A formação, ofertada na modalidade presencial e a distância, vai repassar aos participantes técnicas para o desenvolvimento de atividades práticas de localização e locomoção. A capacitação será conduzida pelos profissionais do Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual (CAP-AC).

Serão ofertadas 26 vagas, sendo 12 para professores do AEE e sala comum, três para servidores do CAP, duas para pessoas com deficiência visual e nove vagas para a comunidade. O curso tem carga horária de 80 horas e as inscrições poderão ser realizadas nos próximos dias 23 e 24 de outubro na sede do CAP-AC.

Para se inscrever é necessário apresentar cópias do RG e CPF, original e cópia do certificado de conclusão do ensino superior ou médio, declaração original da escola onde o profissional está lotado (para os professores).

As aulas serão realizadas no CAP-AC de segunda a sexta-feira, das 18 às 21 horas. O centro de apoio está localizado na Rua José Gomes de Freitas, nº 650, Bairro 7º BEC, em frente à Delegacia Central de Flagrantes (Defla). Para receber os certificados os alunos deverão ter pelo menos 75% de frequência no curso e serem aprovados nas atividades práticas e teóricas

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (68) 3226-3826.