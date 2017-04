Grupo de trabalho debate políticas públicas em prol do envelhecimento ativo

Com o objetivo de efetivar a integração entre as políticas públicas em prol do envelhecimento ativo, representantes de diversas instituições do governo do Acre que atuam em políticas dos direitos dos idosos formaram um grupo de trabalho para articular programas e ações envolvendo a temática.

O encontro conta com a presença de gestores técnicos das áreas de saúde, educação, habitação, esporte, lazer, cultura, justiça e assistência social.

A equipe promoveu uma reunião nesta semana na sede da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh), em Rio Branco.

“Contando com a sensibilidade e a atenção do governador Tião Viana em assegurar o acesso direto à cidadania da pessoa idosa, foi criado este grupo de trabalho, no intuito de unir informações técnicas e elaborar propostas de atividades”, destaca o chefe de promoção dos direitos humanos da Sejudh, Ruscelino Barboza.

Além de organizar essas estruturas e o desenvolvimento das políticas públicas, o trabalho estabelece formas de diálogo eficiente entre o idoso, a sociedade e o estado.

“Cada secretaria apresenta suas atuações estratégicas, de forma que possamos integrar todas as frentes de serviços e incluir cada vez mais os idosos à cidadania e favorecer um envelhecimento ativo e com qualidade de vida”, relata Mariazinha Leitão, coordenadora do grupo.

O próximo encontro da equipe será no dia 25 de abril, na Secretaria de Estado de Habitação de Interesse Social (Sehab).