Idaf realiza fiscalizações no Vale do Juruá para garantir segurança sanitária animal

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf) deu início nesta semana a uma série de atividades ligadas aos programas sanitários de defesa animal. Nesta semana, as ações são focadas em Manoel Urbano, Feijó, Tarauacá e Cruzeiro do Sul.

De acordo com o diretor-presidente do Idaf, Ronaldo Queiroz, o objetivo é o incremento e avanço desses programas e, a significativa elevação nos níveis de sanidade dos rebanhos daquela região. “O governo tem desenvolvido uma série de ações na área de produção rural e a atuação da equipe do Idaf é fundamental para que toda a cadeia funcione e a população tenha acesso a produtos de qualidade”, frisou o gestor.

Mário César Souza, médico veterinário do Idaf, informou que as equipes realizaram captura de morcegos, em Manoel Urbano; fiscalizações de estabelecimentos agropecuários em Cruzeiro do Sul. “Também foi fiscalizado o trânsito de animais entre Tarauacá e Cruzeiro do Sul. As equipes promoveram vistorias em propriedades de Feijó, Tarauacá e Manoel Urbano que indicaram maior risco de brucelose e tuberculose”, destacou.

Além dessas atividades, houve fiscalização dos procedimentos dos agentes vacinadores contra a brucelose. “Nos próximos dias vamos promover outras atividades, nas demais regiões do Estado, visando à garantia da segurança sanitária”, pontuou Mário César Souza.