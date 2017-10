IDM abre inscrições para cursos técnicos à distância

O Instituto Dom Moacyr (IDM) abre inscrições para cursos técnicos nas área de Turismo e Hospitalidade, Saúde e Gastronomia, voltados ao público em geral que residem em Rio Branco Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Porto Acre. A iniciativa conta com parceria do governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer (Setul) e Secretaria Municipal de Assistência Social (Semcas).

As inscrições seguem até 9 de novembro e podem ser feitas na sede da Setul, localizada na Arena da Floresta, e na Semcas, na Rua do Aviário, 972. Outros pontos são a Escola Campos Pereira, Escola Maria Moreira da Rocha e os Cras do Calafate, Sobral, Tancredo Neves, Santa Inês, São Francisco, Nova Estação e Cidade Nova.

As aulas serão à distância (EaD), com carga horária de 156 a 900 horas, se iniciando no dia 18 de dezembro. Ao todo, serão 50 vagas para cada turma. O pré-requisito é ter o ensino médio concluído.

Ficha de inscrição

Áreas dos cursos

Rio Branco

Técnico em Agenciamento de Viagem

Técnico em Guia de Turismo

Técnico em Hospedagem

Técnico em Restaurante e Bar

Técnico em Gerência de Saúde

Endereços para inscrição

ESCOLA CAMPOS PEREIRA (CEPT SERVIÇOS)

Rua Riachuelo, 138. bairro José Augusto

Fone: (68) 3224-3684

ESCOLA MARIA MOREIRA DA ROCHA (CEPT SAÚDE)

BR 364, km 02, bairro Distrito Industrial

Fone: (68) 3226-7330

CRAS CALAFATE

Estrada do Calafate, 3937, antigo Posto de Saúde, bairro Calafate

Fone: (68) 3225-1062

CRAS SOBRAL

Rua São Salvador, 125, bairro Sobral/Bahia Velha

Fone: (68) 3225-0787

CRAS TANCREDO NEVES

Rua Antonio Pessoa Jucá, 810, bairro Tancredo Neves

Fone: (68) 3228-1334

CRAS SANTA INÊS

Rua da Sanacre, 1327, bairro Santa Inês

Fone: (68) 3221-8311

CRAS SÃO FRANCISCO

Estrada do São Francisco, 1652, bairro São Francisco

Fone: (68) 3224-5874

CRAS NOVA ESTAÇÃO

Rua Belém, bairro Nova Estação

Fone: (68) 3211-2460

CRAS CIDADE NOVA

Avenida Uirapuru, bairro Cidade Nova

Fone: (68) 3211-2460

Cruzeiro do Sul

Técnico em Vigilância em Saúde

Técnico em Gerência de Saúde

Local de inscrições

Centro de Educação Profissional e Tecnológica do Juruá (Ceflora)

Rua Paraná, nº 865 – 25 de Agosto

Tarauacá

Técnico em Vigilância de Saúde

Núcleo de Educação Profissional

Porto Acre

Técnico em Vigilância de Saúde

Unidades do CRAS de Rio Branco