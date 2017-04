IDM certifica técnicos em Rodrigues Alves

Em cerimônia realizada no Parque Municipal, em Rodrigues Alves, 25 alunos receberam diplomas de formatura em cursos técnicos em Enfermagem e Análises Clínicas ofertados pelo governo do Estado, na noite da última sexta-feira, 7.

Os cursos foram executados pela Escola Técnica em Saúde Maria Moreira da Rocha, em parceria com o Centro de Formação e Tecnologia da Floresta (Ceflora), por meio do Instituto Dom Moacyr ( IDM) pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec.

O prefeito de Rodrigues Alves, Sebastião Correia da Silva, agradeceu ao governador Tião Viana pela iniciativa e destacou que agora o município não precisa mais importar técnicos de outras cidades o que considerou um avanço.

O técnico de Enfermagem, Alisson Oliveira de Freitas, aproveitou, também, para agradecer. ” Quero agradecer ao governo do Estado, o Instituto Dom Moacyr, o Pronatec e todos os que tornaram possível essa formação”.

A técnica em Análises Clínicas, Jamilsa de Souza, afirmou que está realizada. “Já trabalhava como microscopista, mas com a formação técnica estou muito feliz”, disse ela.

Segundo a diretora-presidente do IDM, Rita Paro de Lima, o Governador Tião Viana, preocupado com a falta de profissionais qualificados nos municípios mais carentes e mais distantes tem orientado a priorizar estas cidades para a realização desses cursos. “Assim realizamos essas duas qualificações aqui em Rodrigues Alves entendendo as dificuldades que o município tem para encontrar profissionais qualificados que estejam disponíveis nessas áreas”.