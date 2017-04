Instalação de porta-paletes triplica capacidade do almoxarifado da Saúde

O almoxarifado de Material Médico Hospitalar (MMH) da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) está sendo reestruturado para permitir o melhor armazenamento dos produtos.

Com a instalação de porta-paletes – estrutura que permite o empilhamento de produtos em alturas maiores, o ambiente terá sua capacidade de estocagem triplicada. O almoxarifado atende as demandas de toda a rede hospitalar do Estado, com exceção do Hospital das Clínicas (HC) de Rio Branco.

Como explica o chefe da Divisão de MMH, Ronaldo Dalcolmo, os materiais eram acondicionados sobre paletes no chão. “Embora o galpão seja muito grande, ainda assim acabava faltando espaço, e muitas vezes era necessário movimentar cargas para tirar as de trás. A nova disposição das caixas aumentará a visibilidade e acessibilidade, tornando o ambiente mais acessível e organizado”, disse.

O objetivo do governo do Estado é implantar o sistema de armazenamento em todos os almoxarifados da Saúde.