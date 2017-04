Instituto Socioeducativo contrata portadores de necessidades especiais

O Instituto Socioeducativo do Acre (ISE) assinou na manhã desta segunda-feira, 17, um contrato de prestação de serviço temporário com três pessoas portadoras de necessidades especiais, que passarão a atuar como agentes socioeducativos.

Com duração de 12 meses, o contrato ser prorrogado pelo mesmo período, uma única vez. Rafael Almeida, diretor-presidente do ISE, lembrou que o governo estuda a possibilidade de realização de um concurso público para agentes socioeducativos já no próximo ano.

Almeida explica que o agente socioeducativo atua em uma área muito nobre e tem em suas mãos o destino de muitos adolescentes. “A principal arma usada por um agente é o diálogo. Quando a família e sociedade falham, são esses servidores que têm a missão de atuarem na transformação da vida de cada adolescente”, disse.

No dia 4 deste mês o governo já contratou outros 210 agentes.