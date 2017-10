ISE e Rotary Club de Rio Branco qualificam adolescentes

O Instituto Socioeducativo do Acre (ISE) ganhou mais um importante aliado na ressocialização e formação dos jovens que cumprem medidas socioeducativas. Na tarde da última quinta-feira, 19, o Rotary Club de Rio Branco deu início ao curso de customização, corte e costura no Centro Socioeducativo Mocinha Magalhães.

Ao todo, 13 jovens com idades entre 13 e 18 anos e que apresentam bom comportamento na unidade receberão a capacitação, com duração de 30 dias, e ao final do curso, receberão certificados e já se preparam para o mercado de trabalho.

O curso de customização corte e costura tem por objetivo reciclar peças de roupas usadas, fazendo modificações por meio da arte da costura e produzindo novas peças que possam ter valor comercial.

Aprendendo com quem conhece

Uma das mediadoras do curso é Ana Nobre, que iniciou sua carreira no Rotary Club por meio de uma ação da organização voltada a pessoas que sofriam violência doméstica.

Hoje, Ana Nobre tem seu próprio ateliê, e como forma de agradecimento promove curso de formação, ajudando pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade.

Para o diretor-presidente do ISE, Rafael Ameida, que agradece a direção do Rotary Clube pela parceria, oportunidade é a palavra que resume todas as ações do ISE. “Nosso maior orgulho é ver nossas jovens serem transformadas por meio de ações positivas de outras pessoas. O Rotary Club veio para somar ao time de campeões do ISE, que tanto luta pela mudança de centenas de jovens que, no passado, deram prejuízo à sociedade, mas que hoje estão sendo transformados, e trilham uma nova realidade de vida”, disse Rafael.