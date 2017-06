Jordão terá novo sistema de captação de água nos próximos meses

Levar melhoria às famílias de municípios mais distantes tem sido um desafio do governo do Estado. Como parte desse compromisso, o Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento (Depasa) assinou nesta sexta-feira, 16, a ordem de serviço para a construção de um novo sistema de captação de água no Jordão.

De acordo com o diretor-presidente da instituição, Edvaldo Magalhães, a estimativa é de que até o fim de outubro as obras já estejam concluídas. “Com investimentos que já foram feitos no município, conseguimos melhorar a produção e a distribuição da água, mas ainda era um desafio nosso melhorar a questão da captação. Agora ela será feita diretamente do Rio Tarauacá e não mais de um afluente, como ainda tem sido, o que gera dificuldade no verão”, explica.

Os investimentos são da ordem de R$ 1,4 milhão, via Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e governo do Estado. “Este é um momento que vai marcar as famílias daquele lugar. Estamos falando de uma nova encanação que vai desde a beira do rio até a estação de tratamento, com novas bombas flutuantes e adutora”, completou.

