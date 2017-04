Junta administrativa de infrações do Detran atenderá até às 13h na sexta feira

Para melhorar o ambiente da Junta Administrativa de Infrações (Jari), o Departamento Estadual de Trânsito iniciará uma pequena reforma no setor na tarde de sexta-feira, 07, por isso o atendimento ao público será apenas até às 13 horas.

O setor fica localizado no prédio de serviços de veículos do Detran, situado na Av. Nações Unidas, 2710, em frente ao 7º Batalhão de Engenharia e Construção do Exército (7° BEC).

“Vamos melhorar o espaço de atendimento ao público e de trabalho dos servidores com a intenção de humanizar e melhorar a qualidade dos serviços prestados no setor”, explica a diretora de operações do Detran, Shirley Torres.

A obra de reparos iniciará na sexta feira à tarde e deve durar parte do final de semana. Na segunda-feira, 10, o atendimento será normalizando e os usuários que tiveram o dia 07 de Abril como data limite para protocolar defesa terão o prazo estendido até a segunda-feira, 10, sem prejuízos.