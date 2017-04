Mais de 200 alunos são certificados em cursos do Pronatec

No auditório da Secretaria de Estado de Educação, foi realizada na noite de terça, 4, a cerimônia de certificação de 256 alunos em turmas do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico em Emprego (Pronatec).

Os cursos são nas áreas de saúde, serviços, floresta, gastronomia e design, sendo eles: Agente de Combate às Endemias, Agente Comunitário de Saúde, Auxiliar de Saúde Bucal, Cuidador de Idoso, Higienista de Serviços de Saúde, Recepcionista em Serviços de Saúde, Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão, Beneficiador de Produtos Extrativistas, Salgadeiro e Projetista de Móveis.

Os cursos foram oferecidos pelo Instituto Dom Moacyr, em parceria com o Ministério da Saúde, Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) e Secretaria de Estado de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar (Seaprof), que identificaram a demanda de pessoas que tinham interesse em participar do curso.

A aluna Eliete Duarte, que fez o curso de Salgadeiro, emocionada agradeceu a oportunidade de fazer o curso, “Estou muito feliz, agradeço por nos valorizarem oferecendo cursos, precisamos muito dessa ajuda”, disse.

Os cursos foram executados pela Escola Técnica em Saúde Maria Moreira da Rocha, Centro de Educação Profissional e Tecnológica (Cept) Campos Pereira, Cept Roberval Cardoso, Escola de Gastronomia e Hospitalidade e Cept Design.

A diretora-presidente do IDM, Rita Paro, parabenizou os concludentes e agradeceu aos parceiros que não mediram esforços para que os cursos fossem realizados.