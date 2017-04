Marechal Thaumaturgo celebra construção de estação de água

A expectativa pelo abastecimento de água potável nas torneiras, diariamente, une os moradores do bairro União, em Marechal Thaumaturgo. No local, que há anos sofre com a distribuição do produto, o governo do Estado está construindo uma estação de tratamento de água. Os investimentos para que haja abastecimento 24 horas por dia, todos os dias da semana, chegam a R$ 24 milhões numa parceria entre governo do Acre e Banco Mundial por meio do Programa de Saneamento Ambiental e Inclusão Socioeconômica do Acre (Proser).

Antônio Plínio, 49 anos, mora desde 2002 no bairro. Todos os dias ele passa pela obra da estação de tratamento, localizada na margem do Rio Amônea, e acompanha a evolução do sonho que está prestes a se tornar realidade. “A expectativa é que a gente possa ter água quando mais precisa, de melhorar a situação para todos nós. Eu tinha um poço que da minha casa até ele era uns 240 metros. Eu desativei porque não tinha como manter”, conta o morador.

Plínio explica que a comunidade, atualmente, enfrenta dificuldades com a irregularidade no abastecimento porque a estação que funciona na cidade fica distante do bairro e, como o município tem muitas ladeiras e morros, a água não tem pressão suficiente para chegar com intensidade na região do bairro União.

“A água chega aqui muito fraca. Quando começa a ter força, precisa fechar a rede porque esgotou o tempo de abastecimento”, explica Antônio Plínio.

Com 84 anos, o aposentado Francisco Bezerra, conta que aguarda ansioso pela entrega da estação de água. “A água daqui é puxada de uma cacimba. Mas essa estação de água é de muita utilidade porque quando chega o verão falta água para nós. Aí, com a estação, vai, se Deus quiser, nos ajudar bastante”, observa o aposentado.

Saneamento para todos

O Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento (Depasa) é responsável pela execução das obras, em parceria com a Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan).

Edvaldo Magalhães, diretor-presidente do Depasa, explica que a captação será feita no Rio Amônea. Quando concluída, a unidade terá um reservatório apoiado com capacidade de 500 mil litros e um reservatório elevado com capacidade de 115 mil litros e, deverá ser feito um reforço com ampliação de rede.

“Isso garantirá que em julho o governador Tião Viana entregue à população de Marechal Thaumaturgo um sistema capaz de abastecer toda a cidade, o dia todo e todos os dias”, declara Edvaldo Magalhães.

Magalhães ressalta que esta é mais uma ação estratégica da gestão de Tião para garantir que os municípios de todo o estado tenham saneamento básico e elevem a qualidade de vida dos munícipes.