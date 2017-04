Médico que descobriu cura da doença de Jorge Lobo protocola método

O governador Tião Viana recebeu na tarde desta segunda-feira, 5, a visita do médico dermatologista e pesquisador Willian Wood, que descobriu uma cura para a doença tropical de Jorge Lobo. O estudo durou quatro anos e teve apoio irrestrito do governo do Acre, principalmente pelo fato de o estado ter um dos maiores índices da doença, que é exclusiva da região amazônica.

Agora, Wood se prepara para protocolar a cura junto aos órgãos internacionais de saúde. Recentemente, ele submeteu sua pesquisa para publicação na Revista de Medicina Tropical, aguardando o resultado para que o protocolo possa ser adotado.

Segundo o pesquisador, o tratamento capaz de curar a doença é baseado principalmente num remédio para tratar a hanseníase, o PQT, que, junto com o remédio contra fungos Itraconazol, foi capaz de eliminar ou diminuir drasticamente a doença em quase todos os 80 casos tratados durante a longa pesquisa.

A Doença de Jorge Lobo, causada pelo Paracoccidioides loboi, fungo com nomenclatura ainda em discussão, é uma micose localizada, crônica e polimorfa que surge predominantemente na Amazônia e nunca fora de região intertropical. A inoculação parece dar-se por meio de traumatismo.

Hanseníase investigada

A coordenadora do serviço de dermatologia da Secretaria de Saúde (Sesacre), Franciely Gomes, aproveitou para informar ao governador que o Acre vai ser pioneiro na investigação da resistência aos medicamentos em casos de hanseníase.

O governo federal ordenou que todos os estados façam esse estudo, mas o Acre será o primeiro a iniciá-lo, localizando casos onde haja a resistência, fazer a análise molecular e utilizar novos procedimentos de cura.

A notícia agradou muito ao governador, que como médico infectologista foi responsável por uma revolução no tratamento da doença no Acre, além de ter criado uma lei, enquanto senador, que indenizava os portadores da doença que foram obrigados a viver em colônias.