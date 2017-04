Moradores de Manoel Urbano participam de audiência pública sobre regulamentação fundiária

Iniciada em 2011, na primeira gestão do governador Tião Viana, a política de regularização fundiária já beneficiou mais de 40 mil famílias em todo o estado. O órgão responsável pela promoção deste trabalho é o Instituto de Terras do Acre (Iteracre), que promoveu nesta semana, mais uma agenda de serviços na cidade de Manoel Urbano.

Na oportunidade, uma audiência pública foi realizada na Câmara de Vereadores para debater com a população sobre o início dos trabalhos de regularização fundiária nos bairros Centro e Iolanda Lima.

“Cerca de 5 mil propriedades estão aptas a serem regularizadas no município, então promovemos este encontro para dialogar com os moradores sobre nossas ações e o processo delas. Apresentamos as documentações necessárias, além de prestar esclarecimentos”, destaca o diretor-presidente do Iteracre, Nil Figueiredo.

O gestor ressalta que o êxito deste processo de regulamentação está na parceria da gestão estadual com as gestões das prefeituras e demais instituições.

“O domínio destas áreas a serem regularizadas são dos municípios, porém com a colaboração e determinação do nosso governador Tião Viana, o Iteracre articula as parcerias necessárias e inicia esta etapa para as primeiras 500 áreas certificadas”, relata Nil Figueiredo.

A audiência contou com a participação de representantes da gestão municipal, vereadores, cartório, associações de bairros e líderes comunitários, como por exemplo, o agricultor Raimundo Menezes, que buscou entender como se dá o processo de certificação. “Quero tirar algumas dúvidas sobre este trabalho e repassar essas informações para quem tiver a necessidade de como tirar o título definitivo de sua moradia”, conta.

O jovem Saulo Passos, de 19 anos, comenta que ficou sabendo deste encontro por meio da visita equipe técnica do Iteracre e que ficou animado em saber como será a regulamentação da propriedade de sua família. “Obter este título da nossa terra ter a certeza de morar em lugar que é nosso, é a realização de sonho, que iremos conseguir”, disse.