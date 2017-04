Mulheres do Segundo Distrito participam de Oficina de Customização e Design

Fortalecer o empreendedorismo e autonomia econômica das mulheres. Este é o objetivo da Oficina de Customização e Design que teve início na manhã desta quinta-feira, 6, em Rio Branco.

A ação é realizada pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Políticas para Mulheres (SEPMulheres), em parceria com Associação das Mulheres do Segundo Distrito.

Para a vice-governadora, Nazareth Araújo, a iniciativa irá permitir as beneficiadas costurarem sonhos. “Este é um coletivo de mulheres que irá desempenhar um papel importante na sociedade. São mãos que estarão costurando o desenvolvimento do Acre. Esse é um reconhecimento e valorização da profissão. São mulheres determinadas e com garra para aprender. Este é o reflexo da força da mulher acreana”, disse.

Maria Luzinete Oliveira é uma das 20 mulheres inscritas na oficina. Ela conta que um problema de saúde lhe serviu para despertar em buscar uma nova profissão. “Já participei de alguns cursos oferecidos aqui. Além do ganho financeiro, tenho tido um ganho ainda maior com a minha saúde. Participar das ações, interagir com outras pessoas tem me feito bem e me proporcionado muita alegria”, confessou.

Concita Maia, gestora da SEPMulheres, falou da satisfação em oferecer ações de governo que resultam na autonomia e melhoria de vida das mulheres. “Essa é uma experiência piloto que tem tudo para dar certo. Serão produzidas peças exclusivas. Além de costureiras, elas serão designer de moda. Isso é extraordinário, porque fará toda a diferença na vida dessas mulheres”, revelou.