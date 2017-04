Natex envia nova carga de preservativos para o Ministério da Saúde

A fábrica de preservativos masculinos do Acre, Natex, forneceu para o Ministério da Saúde (MS) o total de cem milhões de unidades em 2016.

Em 2017, o contrato a ser executado é de 90 milhões e o fluxo de envio segue dentro do programado.

Nesta semana, a fábrica enviou para o Distrito Federal uma nova carga de quatro milhões, para atender a mais uma solicitação feita pelo órgão federal.

Em fevereiro recente, os colaboradores da Natex realizaram uma força-tarefa para destinar a produção de quatro milhões de preservativos para Rondônia, Mato Grosso do Sul e o próprio Acre, durante o Carnaval.

A indústria é responsável pelo fornecimento de 15% dos preservativos distribuídos pelo MS e é gerida pela Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac), com a missão estratégica de preservar as reservas extrativistas.

A produção dos preservativos utiliza látex natural extraído manualmente, seguindo práticas tradicionais, contribuindo com a sustentabilidade econômica e social da floresta tropical.

De acordo com a diretora-presidente da Funtac, Silvia Luciane Basso, a parceria do ministério reforça a credibilidade do trabalho realizado com as comunidades extrativistas, ao mesmo tempo em que a Natex contribui para o reforço das ações de unidades básicas de saúde e de campanhas de combate às Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs).

Com capacidade de produzir até 200 milhões de preservativos por ano, a fábrica utiliza atualmente metade desse potencial e conta com cerca de 120 funcionários diretos e 700 famílias cadastradas e envolvidas na venda do látex. É certificada pela Anvisa e pelo Inmetro.