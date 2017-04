No dia da luta contra o câncer, especialista alerta para a prevenção

O dia 7 de abril é uma data importante no calendário da saúde. É dedicado à luta contra o câncer. Segundo a Organização Mundial de Saúde, morrem, em todo o mundo, mais de 8 milhões de pessoas por causa da doença anualmente.

O aparecimento do câncer é influenciado por vários motivos, desde fatores genéticos até o estilo de vida de cada um.

Segundo o cirurgião oncológico David Carneiro, gerente assistencial do Hospital do Câncer no Acre (Unacon), é possível prevenir o risco de ter a doença. Para isso, algumas dicas importantes são elencadas pelo profissional:

# Não fume! “Esta é a regra mais importante para prevenir o câncer, principalmente os de pulmão, cavidade oral, laringe, faringe e esôfago”.

# Alimentação saudável. “A alimentação deve ser variada, equilibrada, saborosa, respeitar a cultura e proporcionar prazer e saúde. Frutas, legumes, verduras, cereais integrais e feijão são os principais alimentos protetores. Comer esses alimentos diariamente pode evitar o desenvolvimento de câncer”.

# Mantenha o peso corporal adequado. “Estar acima do peso aumenta as chances de desenvolver câncer. Por isso, é importante controlar o peso por meio de uma alimentação saudável”.

# Pratique atividades físicas diariamente. A atividade física consiste na iniciativa de se movimentar, de acordo com a rotina de cada um. Você pode, por exemplo, caminhar, dançar, trocar o elevador pelas escadas, levar o cachorro para passear, cuidar da casa ou do jardim”.

# Amamente. O aleitamento materno é a primeira alimentação saudável. A amamentação exclusiva até os seis meses de vida protege as mães contra o câncer de mama.

# Mulheres entre 25 e 64 anos devem fazer um exame preventivo ginecológico a cada três anos. “As alterações das células do útero são descobertas facilmente no exame preventivo (conhecido também como Papanicolaou) e curáveis na quase totalidade dos casos”.

# Evite a ingestão de bebidas alcoólicas. “Seu consumo, em qualquer quantidade, contribui para o risco de desenvolver câncer”.

# Evite exposição ao sol de entre 10 e 16 horas. “Se for inevitável a exposição ao sol durante a jornada de trabalho, use chapéu de aba larga, camisa de manga longa, calça comprida e protetor solar”.

# Vacine contra o HPV as meninas de 9 a 13 anos. “A vacinação e o exame preventivo (Papanicolaou) se complementam como ações de prevenção do câncer do colo do útero”.

Hospital do Câncer já atendeu mais de sete mil pacientes no Acre

No estado, a referência para o tratamento da doença é a Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), o Hospital do Câncer.

Inaugurada em 2007, a unidade realiza os tratamentos de radioterapia, quimioterapia e cirurgias oncológicas.

Desde a inauguração até dezembro de 2016, já foram atendidos mais de sete mil pacientes na unidade. No ano passado, foram registrados no Hospital do Câncer 507 novos casos da doença, sendo 206 entre homens, 285 mulheres e 16 crianças.

Segundo registros da unidade, no ano passado o tipo de câncer mais comum entre os homens foi o de próstata, com 52 casos. Entre as mulheres, destaca-se o de colo uterino, com 62 registros.

“Hoje, estamos com 604 pacientes em tratamento em quimioterapia e hormonioterapia, além de outros 39 que fazem radioterapia”, destaca Mirza Féliz, gerente-geral da Unacon.

