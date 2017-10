No Dia do Médico, Tião Viana é homenageado pelo Conselho Regional de Medicina

No dia 18 de outubro é comemorado o Dia do Médico. E na noite da mesma data, o governador Tião Viana e diversos outros profissionais da categoria foram homenageados pelo Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC), por exemplar conduta na profissão e não terem nenhuma sanção junto ao Conselho de Ética.

Médico infectologista com doutorado em hepatites virais, professor da Universidade Federal do Acre (UFAC) e escritor do livro “A História da Medicina no Acre – Médicos, heróis que salvam”, o governador Tião Viana completa 30 anos ligado ao CRM-AC e aproveitou a homenagem para declarar seu amor a profissão.

“São 30 anos de formado na medicina, dos anos que servi intensamente, dos anos que a constituição me obriga a ficar afastado em razão da atividade de governador, mas a partir do final do próximo ano, com a missão de governo cumprida, estarei de volta aos hospitais, cuidando das pessoas e ensinando alunos”, conta o governador que recebeu a comenda José Matheus dos Santos.

Segundo o presidente do CRM-AC, médico Virgílio Prado, a cerimônia de comemoração a data homenageou profissionais de 20 a 40 anos ligados ao Conselho. Ele também destacou o clima de harmonia entre a categoria e o governo do Estado.

“Tentamos cada vez mais estreitar esses laços. É muito importante ter representatividade, lembrando que os médicos conhecem a fundo os problemas na saúde que atingem a população e ter um governador médico é uma grande oportunidade porque os médicos têm um canal aberto para fazer suas reivindicações que melhoram todo o sistema”, conta.

Além da homenagem pelo CRM-AC, o governador Tião Viana também foi homenageado pela Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) por seu trabalho de levar saneamento ambiental integrado aos quatro municípios isolados do estado, com melhorias diretas na saúde desta população.